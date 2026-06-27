Cina, al Summer Davos Forum l’innovazione motore di crescita del Paese

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un numero record di partecipanti si è riunito al Summer Davos Forum 2026 a Dalian, con la partecipazione delle imprese "little giant" e unicorno in aumento del 40% su base annua.Questa forte partecipazione invia un chiaro messaggio. Per Gim Huay Neo, direttrice esecutiva del World Economic Forum, "Le imprese hanno un forte interesse a inserirsi in questa fase storica di crescita, con l'innovazione tecnologica come motore chiave, e a collaborare con la Cina all'inizio del suo 15esimo Piano quinquennale"."Ogni piano quinquennale pone l'accento sulle tecnologie emergenti", ha affermato Tunde Laleye, partner e direttore generale per la Cina presso BearingPoint. Ha descritto il Paese come un "ecosistema di innovazione a tutto tondo" sostenuto da una solida pianificazione nazionale: "Stiamo assistendo a una crescita su larga scala nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica e, sempre più, della bio-manifattura, guidata da una collaborazione unica tra scienza e industria".Questa portata sta già generando effetti di ricaduta a livello globale. Pontus Erntell, amministratore delegato, presidente e responsabile della sostenibilità di IKEA China, ha osservato che le soluzioni sviluppate per il mercato cinese, come gli strumenti di pianificazione basati sull'IA e le linee di mobili per il gaming, sono state estese ad altri Paesi. "La Cina è un mercato strategico in cui impariamo e sviluppiamo, e poi esportiamo a livello globale", ha affermato.L'ascesa della Cina nelle classifiche mondiali sull'innovazione è stata notevole. Secondo Carsten Fink, capo economista dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la Cina si è classificata al decimo posto nell'Indice globale dell'innovazione 2025 ed è stata l'unica economia a reddito medio tra le prime 30. "Nel 2012, la Cina era al 34esimo posto. Il miglioramento è notevole", ha affermato.Fink ha sottolineato che la stabilità dei quadri normativi e gli investimenti a lungo termine nell'istruzione e nella ricerca e sviluppo sono stati fondamentali: "L'innovazione è un bene pubblico globale; le soluzioni della Cina vanno a beneficio del mondo intero".- Foto Xinhua -(ITALPRESS).
In Breve
sabato 27 giugno
venerdì 26 giugno
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Cordoglio per la scomparsa di Chiara Guala
La redazione di newsbiella.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia