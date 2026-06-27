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Top News | 27 giugno 2026, 16:45

Università, Bernini “Aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario”

Università, Bernini “Aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario, il principale canale di sostegno pubblico per le università italiane che ora arriva a valere quasi 9,5 miliardi". Lo scrive su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

 

"Questo intervento dimostra ancora una volta che università e formazione al centro delle politiche pubbliche del Governo, dando continuità al percorso di rafforzamento degli investimenti nel settore della conoscenza - prosegue -. Le risorse aggiuntive consolidano l'intero sistema universitario valorizzando la qualità della ricerca e garantendo la sostenibilità finanziaria degli atenei".

 

- Foto IPA Agency -

 

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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