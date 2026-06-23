Rapporto Sisma 2016, Proietti: "A breve riapriranno ospedali Norcia e Cascia"

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(Adnkronos) - "Siamo veramente ad un punto molto avanzato riguardo la ricostruzione nella Regione Umbria. Il picco lo si è toccato con alcuni simboli come la riapertura della Basilica di San Benedetto da Norcia. A breve ci sarà l'inaugurazione di infrastrutture sanitarie come gli ospedali di Norcia e Cascia, oltre alla chiusura di migliaia di cantieri che stanno che riguardano le case. Una conclusione dei lavori che permetterà alle persone di rientrare nei loro alloggi". Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, alla presentazione del rapporto annuale 'Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016 tra sicurezza e coesione territoriale' tenutasi a Roma presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.