Rapporto Sisma 2016, Castelli (FdI): "Impresso cambio passo riguardo ricostruzione"

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(Adnkronos) - "Negli ultimi tre anni abbiamo impresso un cambio di passo riguardo la ricostruzione. Molto resta ancora da fare, soprattutto nelle zone più colpite ma i dati sono chiari: nel cratere abbiamo un livello di occupazione che è mediamente superiore del 6 per cento rispetto alla media nazionale. Una cifra che arriva al 12 per cento dove si è registrato il danno più grande". Lo ha detto il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e riparazione sisma 2016, Guido Castelli, alla presentazione del rapporto annuale 'Ricostruire è prevenire: il laboratorio Sisma 2016 tra sicurezza e coesione territoriale' tenutasi a Roma presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.