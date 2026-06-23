Ambiente: Piunti (Conou), 'modello consortile a sostegno della sostenibilità'

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(Adnkronos) - "Nel caso dei lubrificanti, il modello consortile ha dimostrato la sua efficacia anche in altri Paesi che lo hanno applicato, seppure con forme diverse: è questa la chiave del successo: un consorzio centrale e indipendente che, senza fini di lucro, organizza il lavoro delle imprese è fondamentale. L'economia circolare non è spontanea, bisogna farla diventare spontanea in qualche modo, e il modello consortile rappresenta la strada vincente. Così Riccardo Piunti, Presidente del Conou - Consorzio nazionale degli oli minerali usati, intervenendo alla presentazione del Rapporto di sostenibilità 2025, a Roma.