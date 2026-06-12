Dal nord ovest: Elicottero caduto a Lesa, identificati i feriti: due ricoverati a Novara

Aggiornamento delle 16,55

Riguardo ai feriti trasportati a Novara in elicottero, erano in codice giallo. Si tratta di un uomo di 58 anni e una donna di 57 anni, entrambi con traumi fisici. Un giovane di 24 anni, con contusioni, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Borgomanero.

I Fatti

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, sul lago Maggiore: un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Nell'incidente ha perso la vita una persona, mentre altre tre sono rimaste ferite. I tre feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo: due sono stati elitrasportati a Novara, mentre il terzo è stato portato in ambulanza a Borgomanero.

Secondo le prime informazioni, l'elicottero sarebbe di proprietà di un imprenditore della zona. Il velivolo è precipitato nel parco di Villa Brinner, durante l'atterraggio. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il sindaco Luca Bona.