Atap, con la fine della scuola stop alle corse studenti

Ci siamo quasi, sta per finire la scuola, e Atap porta a conoscenza dell’utenza che, con la fine dell’anno scolastico 2025/2026, a partire dal giorno 11 Giugno 2026 non verranno eseguite le corse del periodo scolastico.

Cosa vuol dire? su tutte le Linee Extraurbane e sulle linee Urbane di Vercelli e di Biella non verranno effettuate le corse scolastiche contrassegnate sui quadri orario con l’apposita dicitura SCOL mentre saranno effettuate le corse non scolastiche contrassegnate dalla specifica dicitura Nsco oppure senza limitazione di periodo (annuali).