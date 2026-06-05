Una giornata speciale ad Arenzano: il sogno del mare si realizza per i residenti della RSA Oasi di Chiavazza FOTO

Giovedì 4 giugno una rappresentanza della RSA Oasi di Chiavazza ha trascorso una speciale giornata al mare ad Arenzano, un’esperienza nata dal desiderio espresso da alcuni residenti di poter rivedere e vivere ancora il mare.

Le immagini della giornata raccontano momenti di gioia, serenità e condivisione, ma dietro a queste emozioni si cela un importante lavoro organizzativo. L’iniziativa è stata infatti il risultato di un’attenta pianificazione, di uno studio di fattibilità accurato e dell’impegno corale di tutta la struttura.



Un grazie all’Amministrazione ed alla Direzione per aver dato il corretto valore a questa iniziativa permettendone l’organizzazione.





Un sentito ringraziamento va agli operatori che, fin dalle prime ore del mattino, hanno lavorato per garantire una partenza puntuale e sicura. Un grazie particolare anche a chi ha accompagnato i residenti durante la giornata, affrontando con professionalità le sfide legate a un ambiente diverso da quello abituale e permettendo a tutti di raggiungere la spiaggia e di vivere da vicino l’emozione del mare.





Fondamentale è stato inoltre il contributo del personale che ha accolto i partecipanti al loro rientro, riorganizzando gli orari della cena e consentendo alle persone di riposare dopo il viaggio.

Un ringraziamento speciale va infine ai volontari che, con disponibilità, entusiasmo e spirito di servizio, hanno contribuito a rendere questa esperienza davvero unica e indimenticabile.



Una giornata che resterà nei ricordi dei residenti e di tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione, dimostrando come l’attenzione ai desideri delle persone possa trasformarsi in un’occasione concreta di benessere, inclusione e felicità.