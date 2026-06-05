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ATTUALITÀ | 05 giugno 2026, 11:26

Messaggio del Ministro Gilberto Pichetto in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

Messaggio del Ministro Gilberto Pichetto in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

Messaggio del Ministro Gilberto Pichetto in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente

“In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, desidero rivolgere un messaggio a tutti i cittadini, alle istituzioni, alle imprese e alle associazioni che ogni giorno contribuiscono alla tutela del nostro patrimonio naturale.

L’ambiente non è una risorsa inesauribile, ma il fondamento della nostra salute, della nostra sicurezza e della nostra prosperità. Proteggere gli ecosistemi, ridurre l’inquinamento, contrastare i cambiamenti climatici e promuovere un uso sostenibile delle risorse significa investire nel futuro delle prossime generazioni.

Le sfide ambientali che abbiamo di fronte richiedono un impegno condiviso e una visione di lungo periodo. Per questo il Governo continua a sostenere politiche volte alla transizione ecologica, all’economia circolare, alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione di modelli di produzione e consumo più sostenibili.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente rappresenta un’occasione importante per rafforzare la consapevolezza collettiva e ricordare che ogni gesto, individuale e comunitario, può contribuire a generare un cambiamento positivo.

L’Italia possiede un patrimonio ambientale straordinario che abbiamo il dovere di custodire e valorizzare. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca, sistema produttivo e cittadini potremo costruire un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica, innovazione e sostenibilità.

Rinnoviamo oggi il nostro impegno affinché la tutela dell’ambiente continui a essere una priorità dell’azione pubblica e una responsabilità condivisa da tutti”.

Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione della  Giornata Mondiale dell’Ambiente.

uff.st.Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilbert Pichetto, s.z

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