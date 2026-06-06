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ATTUALITÀ | 06 giugno 2026, 18:30

Crolla palazzina dopo esplosione a Porto Sant’Elpidio, Pichetto: “Esprimo il mio più profondo cordoglio”

Crolla palazzina dopo esplosione a Porto Sant’Elpidio, Pichetto: “Esprimo il mio più profondo cordoglio”

Crolla palazzina dopo esplosione a Porto Sant’Elpidio, Pichetto: “Esprimo il mio più profondo cordoglio”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per le vittime della tragica esplosione avvenuta a Porto Sant’Elpidio. In questo momento di grande dolore, rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza ai familiari delle persone scomparse e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa drammatica vicenda. Auguro una pronta guarigione ai feriti e ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso e assistenza”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.

c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

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