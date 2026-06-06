Crolla palazzina dopo esplosione a Porto Sant’Elpidio, Pichetto: “Esprimo il mio più profondo cordoglio”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per le vittime della tragica esplosione avvenuta a Porto Sant’Elpidio. In questo momento di grande dolore, rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza ai familiari delle persone scomparse e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa drammatica vicenda. Auguro una pronta guarigione ai feriti e ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso e assistenza”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.
In Breve
sabato 06 giugno
venerdì 05 giugno
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, lodevole iniziativa al Centro Incontro Vernato-Thes nel ricordo di Enrico Gremmo
Lodevole iniziativa al Centro Incontro Vernato-Thes, dove nelle scorse settimane si è tenuto un...