Crolla palazzina dopo esplosione a Porto Sant’Elpidio, Pichetto: “Esprimo il mio più profondo cordoglio”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per le vittime della tragica esplosione avvenuta a Porto Sant’Elpidio. In questo momento di grande dolore, rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza ai familiari delle persone scomparse e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa drammatica vicenda. Auguro una pronta guarigione ai feriti e ringrazio i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso e assistenza”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.