Biella, ondata di calore: livello rosso fino a giovedì

Giorni di caldo intenso anche nel Biellese, con temperature sopra la media stagionale e condizioni di disagio destinate a proseguire nelle prossime ore. Arpa Piemonte conferma per Biella il livello 3, indicato in rosso, per le ondate di calore: una situazione di forte disagio bioclimatico, persistente da almeno tre giorni, con possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per i soggetti più fragili.

Secondo il bollettino regionale, il caldo resterà intenso almeno fino a giovedì 28 maggio, quando è attesa una lieve flessione, con valori comunque ancora sopra la soglia del livello 3. Arpa segnala inoltre un’anomalia termica molto calda sul Piemonte.

Anche il Comune di Biella ha rilanciato l’avviso sui propri canali istituzionali, richiamando l’attenzione dei cittadini sulle temperature di questi giorni.

In queste condizioni è raccomandato evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, bere spesso, limitare gli sforzi fisici e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone con patologie e soggetti soli. In caso di malessere è opportuno contattare il medico o i servizi sanitari.