Maltempo, temporali e rischio grandine: è allerta gialla sul Piemonte centro-orientale (foto di repertorio)

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per oggi un’allerta gialla per possibili temporali forti sulle pianure settentrionali, pianura torinese e colline, Monferrato e appennino ligure (zone I, L, G e H), con locali allagamenti, forti raffiche di vento e possibili grandinate.

"Nel pomeriggio di oggi una vasta saccatura polare, in discesa dal Mare del Nord sull’Italia settentrionale, convoglierà aria fresca e instabile in quota con condizioni di marcata instabilità - si legge nella nota stampa - Questa configurazione determinerà lo sviluppo di temporali sulle Alpi in successivo trasferimento verso le pianure, dove i fenomeni potranno essere intensi, anche associati a grandine e forti raffiche di vento. Le condizioni rimarranno perturbate anche domani, con rovesci e temporali sparsi al mattino e fenomeni più persistenti sul settore centro-meridionale nel pomeriggio".

E aggiunge: "Il successivo allontanamento verso est della depressione determinerà la rotazione della ventilazione in quota da nord nel pomeriggio di domani, con condizioni di foehn nelle vallate alpine che favoriranno un’attenuazione delle precipitazioni dalla serata e l’esaurimento nella notte".