TikTok e le Monete: come funziona il sistema che collega fan e creator

Negli ultimi anni si è trasformata in un ecosistema economico reale, con creator che guadagnano cifre considerevoli grazie alle live e ai contenuti monetizzati. Al centro di questa economia ci sono le Monete TikTok, la valuta virtuale della piattaforma che permette agli utenti di interagire economicamente con i creator che seguono.

Se non hai ancora capito bene come funzionano o perché le persone le comprano, questo articolo chiarisce tutto quello che serve sapere.

Cosa sono le Monete TikTok

Le Monete TikTok sono una valuta virtuale acquistabile con denaro reale direttamente nell'app. Una volta acquistate, gli utenti le usano per comprare Gift, ovvero regali virtuali, da inviare ai creator durante le live o sotto i video pubblici.

I creator ricevono quei regali sotto forma di Diamanti, che possono poi convertire in denaro reale attraverso il sistema di pagamento di TikTok. È il meccanismo principale attraverso cui molti creator vengono sostenuti economicamente dalla propria fanbase.

Il flusso funziona così: l'utente acquista Monete, le usa per comprare un Gift, invia il Gift a un creator durante una live, il creator riceve i Diamanti corrispondenti e infine converte quei Diamanti in denaro tramite la piattaforma. Semplice nella struttura, ma con implicazioni economiche reali per entrambe le parti.

Quanto costano le Monete TikTok?

Il prezzo varia leggermente per regione, ma in Italia i pacchetti seguono indicativamente questa scala. Il pacchetto più piccolo da 65 Monete costa circa 0,99 euro. Salendo, 330 Monete costano circa 4,99 euro, mentre 660 Monete si aggirano intorno ai 9,99 euro. I pacchetti da 1.321 e 3.303 Monete costano rispettivamente circa 19,99 e 49,99 euro. Il pacchetto più grande da 6.607 Monete si trova intorno ai 99,99 euro.

Come in quasi tutti i sistemi di microtransazioni, il costo per Moneta singola diminuisce nei pacchetti più grandi. Se si usa la piattaforma con regolarità e si mandano Gift spesso, acquistare pacchetti più consistenti è economicamente più conveniente rispetto agli acquisti ripetuti del pacchetto base.

Dove acquistare le Monete TikTok

Il metodo più diretto è l'acquisto in-app, direttamente dal proprio profilo TikTok. Accedi al tuo profilo, tocca la voce dedicata al saldo o alla ricarica e seleziona il pacchetto desiderato. I pagamenti accettati variano ma includono generalmente carta di credito, PayPal e altri metodi locali.

Esiste anche il mercato di voucher digitali e ricariche attraverso piattaforme esterne. Eldorado è una piattaforma che opera nel segmento delle valute digitali per servizi come TikTok, con venditori verificati dove è possibile Acquista Monete TikTok tramite diverse modalità di pagamento. È un'alternativa per chi preferisce metodi di pagamento diversi da quelli disponibili direttamente nell'app ufficiale, o per chi vuole evitare di inserire dati bancari su più piattaforme diverse.

Una cosa da tenere sempre a mente: le Monete TikTok non si trasferiscono tra account diversi. Se acquisti Monete su un account, non puoi spostarle su un altro profilo. Prima di procedere con qualsiasi acquisto assicurati sempre di essere loggato sull'account corretto.

I Gift: cosa significano per i creator

Dal lato di chi riceve, i Gift non sono solo un gesto simbolico. Sono entrate reali che supportano il lavoro creativo in modo diretto. I creator che fanno live regolari su TikTok, che siano musicisti, comedian, insegnanti di cucina o semplicemente persone che intrattengono la propria community quotidianamente, ricevono una parte concreta delle Monete inviate convertite in Diamanti e poi in denaro.

In Italia la scena delle live su TikTok è particolarmente attiva in certi settori: gaming, musica, cucina, talk e intrattenimento generale. Per gli utenti che seguono creator specifici e vogliono supportarli in modo concreto, le Monete sono lo strumento più diretto disponibile sulla piattaforma.

Gift più popolari e quanto costano

I Gift hanno design diversi e costi in Monete diversi. Quelli più economici costano pochissime Monete e sono accessibili a chiunque, quelli più spettacolari possono costarne migliaia. La Rosa è il più semplice e costa una sola Moneta. Il Leone è uno dei più elaborati visivamente e richiede ben 29.999 Monete. In mezzo c'è un'ampia gamma di Gift con animazioni e impatti visivi diversi che si adattano a budget di ogni tipo.

I Gift più costosi creano un momento visibile a tutti i presenti nella live. Il creator riceve una notifica evidente che interrompe brevemente la trasmissione, e l'utente che ha inviato il Gift viene messo in evidenza tra il pubblico. Questo aspetto sociale della donazione è parte integrante del meccanismo di engagement che TikTok ha costruito attorno al formato live.

Come funziona la monetizzazione per i creator

La percentuale che TikTok trattiene dai Gift è cambiata nel tempo e varia per regione, ma il meccanismo di fondo rimane stabile: i creator ricevono Diamanti proporzionali ai Gift ricevuti, e ogni Diamante ha un valore in denaro reale che può essere ritirato una volta raggiunta una soglia minima impostata dalla piattaforma.

Per i creator più seguiti, specialmente quelli che fanno live quotidiane con comunità fidelizzate e coinvolte, le entrate dai Gift possono diventare una fonte di reddito significativa. Non è un caso che molti creator italiani stiano spostando sempre più tempo e attenzione verso il formato live rispetto ai soli video brevi preregistrati.

TikTok e l'economia dei creator nel 2025

Il modello economico di TikTok continua a evolversi. Oltre ai Gift nelle live, la piattaforma ha introdotto altri meccanismi di monetizzazione: il TikTok Creator Fund per i video, le partnership con brand per contenuti sponsorizzati, e più recentemente TikTok Shop con commissioni sulle vendite affiliate direttamente dalla piattaforma. Il sistema delle Monete resta però il canale più diretto e immediato di connessione economica tra fan e creator.

Per gli utenti normali, le Monete rimangono il modo più semplice per partecipare attivamente all'ecosistema creativo della piattaforma. Non è un obbligo: TikTok è gratuita e si può fruire completamente senza spendere nulla. Ma per chi vuole andare oltre il semplice consumo di contenuti e sostenere i creator che segue con continuità, le Monete sono lo strumento progettato esattamente per quello scopo.

Vale anche notare che l'acquisto di Monete è un'esperienza molto diversa dagli acquisti in-game di altri contesti digitali. Non si compra un vantaggio competitivo su nessuno, non si ottiene contenuto esclusivo per sé stessi. Si tratta essenzialmente di un atto di supporto verso qualcuno che crea contenuto che apprezzi, con una componente sociale ben visibile agli altri spettatori presenti nella live. Questa dimensione relazionale è ciò che distingue le Monete TikTok dalla maggior parte delle altre microtransazioni nel mondo digitale di oggi.



