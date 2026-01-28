 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 28 gennaio 2026, 14:30

Dal Nord Ovest - Anziano si sente male in piscina: salvato dal tempestivo intervento dei sanitari

Dal Nord Ovest - Anziano si sente male in piscina: salvato dal tempestivo intervento dei sanitari (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Anziano si sente male in piscina: salvato dal tempestivo intervento dei sanitari (foto di repertorio)

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella mattina di oggi, mercoledì 28 gennaio, intorno alle 12.15 a Rivarolo Canavese dove un uomo di 82 anni ha accusato un malore mentre si trovava in piscina. 

L'uomo è stato soccorso dai bagnini dell'impianto che hanno iniziato le manovre di rianimazione e chiamato i soccorsi. La centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto un'ambulanza ed il personale sanitario ha proseguito la rianimazione,  fino a che il cuore dell'uomo non ha ripreso a battere. Il paziente, cosciente, è stato poi trasportato all'ospedale di Ivrea.

Dalla redazione di Torino

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore