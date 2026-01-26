Dal Nord/Ovest, investito e ucciso a San Salvario: identificati gli sciacalli del portafoglio di Davide Borgione

Sono stati identificati gli sciacalli che hanno preso il portafoglio di Davide Borgione , il 19enne rimasto a terra agonizzante (e in seguito morto al Cto), dopo che una vettura aveva travolto la sua bici elettrica in corso Marconi angolo via Nizza, dopo che il giovane stava rientrando all'alba da una serata in discoteca.

I due rischiano una pesante incriminazione

La scena ripresa dalle telecamere appare terrificante: un'auto si ferma, scende il passeggero, un giovane che si accerta che non si muova e gli fruga nelle tasche rubandogli il portafoglio. I soccorsi saranno chiamati più tardi da alcuni passanti. I due non sono ancora stati sentiti dalla Procura, ma ora rischiano una pesante incriminazione.