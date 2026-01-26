Dal Nord Ovest - Scontro auto-bicicletta, grave un uomo

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 25 gennaio, in via Trieste, a Galliate, dove un’automobile e una bicicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di circa 60 anni, che a seguito dell’impatto è stato sbalzato per diversi metri dalla sella. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno trovato l’uomo in condizioni critiche. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il ferito è stato intubato e trasportato in codice rosso all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, dove è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi resta riservata.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.