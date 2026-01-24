Dal nord ovest: Abusi sessuali su una paziente disabile: in manette OSS di 65 anni

In manette OSS per aver molestato ripetutamente un disabile. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 65 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello. L’uomo, nel periodo compreso tra settembre 2019 e novembre 2020, lavorava come operatore socio sanitaria in una struttura di accoglienza per disabili.

Abusi ripetuti su una donna

Approfittando del suo ruolo ha abusato sessualmente più volte di un’ospite, approfittando dello stato di inferiorità psichica della donna. All'epoca gli investigatori della Squadra Mobile avevano interrogato diverse persone informate sui fatti, oltre ad aver intercettato le telefonate del sanitario e di persone a lui vicine. Gli agenti hanno inoltre analizzato il pc ed il cellulare dell'uomo, raccogliendo elementi che hanno portato alla condanna del responsabile a sei anni di reclusione, con sentenza divenuta esecutiva.

Il ricercato è stato rintracciato a Torino presso l’abitazione della compagna, dove è stato prelevato e portato in carcere per l’espiazione della pena.