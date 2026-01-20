Sicurezza: nel 2025 in diminuzione omicidi e femminicidi

Nel corso del 2025 gli omicidi - tutti i casi di assassinio volontario indipendentemente dal genere della vittima - sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 dell’anno appena concluso, il numero più basso dell’ultimo decennio.
I dati indicano che la flessione riguarda in particolare la fattispecie specifica dei femminicidi, diminuiti del 18% nel 2025 rispetto al 2024. Sono state infatti 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 118 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022. Tra le 97 vittime del 2025 si segnala che 85 sono state uccise per mano di un soggetto riconducibile all’ambito familiare-affettivo, una casistica che segna un -16% rispetto al 2024.
Tutti i dati sul fenomeno degli omicidi volontari in Italia sono disponibili nel report 2025, a cura del Servizio analisi criminale, pubblicati sul sito del Viminale, www.interno.gov.it, nell'apposita sezione "Il crimine in Italia" in home page.