Serie A, oggi Napoli-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d'Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma, mentre i neroverdi hanno perso contro la Roma. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, in campo oggi alle 18:

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Sassuolo (4-3-3) Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Napoli-Sassuolo sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.