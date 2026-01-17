Martina Colombari ospite a Verissimo: Ballando, Buen Camino e il figlio Achille Costacurta

(Adnkronos) -

Martina Colombari sarà ospite oggi, sabato 17 gennaio, a Verissimo per un racconto intimo della sua vita personale e professionale. Dall'esperienza a Ballando con le stelle dove si è classificata quinta in coppia con Luca Favilla, fino all'ultimo capitolo della sua carriera di attrice in 'Buen Camino', film record di incassi di Checco Zalone, dove ha interpretato Linda, ex moglie di Zalone. Colombari parlerà anche del figlio Achille Costacurta, nato dall'amore con Billy Costacurta, che di recente ha ripercorso a Verissimo la sua storia, in cui non sono mancati momenti molto difficili, da cui ha saputo rialzarsi.

Achille Costacurta ha raccontato a Verissimo la sua adolescenza difficile, segnata da sofferenze profonde: sette Tso, la diagnosi di Adhd e un rapporto complicato con i due genitori. Oggi Achille ha 21 anni ma se guarda indietro certe ferite fanno ancora male. Tra gli episodi più drammatici, il tentativo di suicidio avvenuto a 15 anni mentre si trovava in una comunità terapeutica: "Non ce la facevo più a stare lì. Ho preso sette boccette di metadone e sono entrato in coma". La rinascita di Achille Costacurta è iniziata dopo un viaggio: "In Colombia avevo abusato di sostanze, quando sono tornato sono andato in una clinica in Svizzera. Lì mi hanno spiegato che volevo curare i miei traumi con la droga e mi hanno aiutato a trovare una soluzione, sono stati gli unici. Oggi prendo un farmaco per l'ADHD. Non ho più fatto uso di sostanze", ha raccontato a Verissimo.

Colombari a Ballando con le stelle aveva ripercorso senza filtri le difficoltà vissute accanto al figlio. "Sono stata giudicata per tutti i problemi di mio figlio. Lui è stato sempre un bambino complicato, poi con la diagnosi di ADHD abbiamo capito da dove provenissero tutti quei comportamenti". "Era come non avere un figlio, era un corpo senza vita completamente anaffettivo. Non riuscivi a smuoverlo con niente", aveva detto l'attrice, che ha ammesso di aver chiamato per il TSO per "salvarlo, non avevo altro soluzioni".

Colombari ha vissuto le dichiarazioni del figlio come una sorta di liberazione: "In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato tutto quello che è successo a me ha tolto un peso enorme". L'attrice aveva poi parlato dei giudizi ricevuti: "In tanti mi additavano come la mamma sbagliata, la mamma che non ce l'ha fatta, quella che avrebbe potuto fare di più. Io sono stata anni in silenzio".