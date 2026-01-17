Fiorentina, addio a Rocco Commisso: dalle comunicazioni al calcio, chi era il presidente viola

(Adnkronos) - È morto oggi, sabato 17 gennaio, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Aveva 76 anni. L'annuncio è stato dato sui social dal club viola, a cui il presidente si era legato in maniera importante fin dal suo arrivo a Firenze nel 2019, quando acquistò la società dopo una carriera da self-made man di successo nel mondo delle comunicazioni.

Nato il 25 novembre 1949 a Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria, Commisso decise di emigrare negli Stati Uniti all'età di 12 anni, alla ricerca di fortuna. Si diplomò nel 1967 alla Mount Saint Michael Academy e grazie all'aiuto di una borsa di studio riusci a frequentare la prestigiosa Columbia University, laureandosi in ingegneria industriale e conseguendo poi un Master in Business Administration. Insieme all'impegno negli studi ci fu quello nel calcio, amato da sempre: Commisso giocò a livello universitario e, una volta iniziata la sua carriera da Pfizer a Brooklyn, entrò nel settore finanziario lavorando prima per Chase Manhattan Bank e poi per la Royal Bank of Canada, specializzandosi nel finanziamento di aziende dei media e delle comunicazioni americane.

Dopo aver accumulato esperienza nel mondo imprenditoriale, nel 1995 Commisso fondò Mediacom, il suo gioiello, nato con l’obiettivo di sviluppare servizi via cavo nelle comunità meno servite degli States. Dopo la quotazione in borsa nel 2000, l’azienda crebbe rapidamente fino a diventare una delle più importanti del Paese e oggi è al 100% sotto il controllo della famiglia.

Nel gennaio 2017 si avvicinò al calcio, la sua grande passione, iniziando con l'acquisto della maggioranza dei New York Cosmos, uno dei club più iconici in America. In Italia, provò prima ad acquistare il Milan e nel giugno 2019 comprò la Fiorentina, club con cui instaurò il legame più importante, proprio perché basato sull'amore per lo sport. Fin dall'inizio mise gran parte del suo impegno nel tentativo di realizzare un nuovo stadio, incontrando diversi ostacoli in città. Al club ha donato il 'Rocco B. Commisso Viola Park', inaugurato nel 2023. Un centro sportivo all’avanguardia, che ospita tutte le squadre maschili, femminili e giovanili. Fotografia della sua visione.