Draghi riceve il premio Carlo Magno: "Mai così tanti nemici per Europa"

Mario Draghi riceve il prestigioso premio internazionale Carlo Magno per il servizio reso all'unità europea. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale Premio Carlo Magno (Internationale Karlspreis-Gesellschaft), l'organo che decide il vincitore, ha elogiato l'ex presidente della Banca Centrale Europea (Bce) ed ex presidente del Consiglio italiano per aver "raggiunto grandi risultati per l'Europa con determinazione e risolutezza".

"Questa decisione (di assegnargli il premio, ndr) arriva in un momento in cui l'Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni", le parole di Draghi in un videomessaggio trasmesso durante la proclamazione del vincitore del Premio Carlo Magno. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, Draghi ha sottolineato che "per preservare l'Unione Europea, gli europei devono essere più uniti che mai", dicendosi "estremamente grato" per il premio. "Dobbiamo superare le debolezze che ci siamo autoinflitti. E dobbiamo diventare più forti: militarmente, economicamente e politicamente", ha aggiunto l'ex presidente della Banca Centrale Europea (Bce) che riceverà il premio a maggio per il suo impegno a favore dell'unità europea.

Tra i precedenti vincitori del premio, che dal 1950 viene consegnato nella città di Aquisgrana, nella Germania occidentale, figurano Winston Churchill, papa Francesco ed il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo scorso anno è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a ricevere il premio.

A Draghi, nello specifico, è stato riconosciuto il lavoro svolto per garantire la competitività e la crescita dell'Ue. Nella motivazione del premio, infatti, la giuria ha spiegato di aver voluto "rendere omaggio a una figura che, con incrollabile determinazione e risolutezza, ha realizzato grandi cose per l'Europa: ha salvato l'euro, ha stabilizzato il suo Paese natale durante una crisi molto grave e ora sta formulando un'agenda per il futuro dell'intero continente".

L'assegnazione del premio a Draghi è "un segnale deliberato dell'urgente necessità di stabilire delle priorità: l'Europa deve rinnovare la propria forza economica per forgiare il proprio futuro in modo indipendente". Pertanto si esorta la Commissione Europea e i capi di Stato e di governo ad "attuare subito il Rapporto Draghi".

"Come nessun altro, Mario Draghi è sinonimo di rafforzamento dell'economia europea e il Rapporto Draghi 2024, che porta il suo nome, rappresenta la strategia necessaria per garantire competitività, crescita e stabilità nell'Unione Europea", ha sottolineato la giuria, che ha infine sottolineato "l'eccezionale servizio reso da Draghi all'Unione Europea" e i suoi "contributi storici alla salvaguardia, al consolidamento e allo sviluppo dell'unione economica e monetaria europea come elemento centrale e indispensabile dell'integrazione".