Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata

(Adnkronos) -

Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all'appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L'azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka.

Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026:

Rod Laver Arena - dall'1.30 (ora italiana)

Aliaksandra Sasnovich - Jasmine Paolini

Alexander Zverev- Gabriel Diallo

non prima delle 9

Aryna Sabalenka-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Carlos Alcaraz Adam Walton

Margaret Court Arena - dall'1.30

Maria Sakkari- Leolia Jeanjean

Francisco Cerundolo- Zhizhen Zhang

non prima delle 9

Alexander Bublik-Jenson Brooksby

Mananchaya Sawangkaew- [28] Emma Raducanu

John Cain Arena - dall'1

Arthur Fery -Flavio Cobolli

Elina Svitolina-Cristina Bucsa

Frances Tiafoe-Jason Kubler

Olga Danilovic-Venus Williams

Kia Arena - dall'1

Talia Gibson-Anna Blinkova

Tristan Schoolkate-Corentin Moutet

Michael Zheng-Sebastian Korda

Anastasia Pavlyuchenkova-Zhuoxuan Bai

1573 Arena - dall'1

Miomir Kecmanovic-Tomas Martin Etcheverry

Ekaterina Alexandrova-Zeynep Sonmez

Benjamin Bonzi-Cameron Norrie

ANZ Arena - dall'1:00

Dayana Yastremska-Elena-Gabriela Rouse

Elsa Jacquemot-Marta Kostyuk

Camilo Ugo Carabelli-Marton Fucsovics

Suzan Lamens-Anastasia Potapova

Court 6 - dall'1

Yulia Putintseva-Beatriz Haddad Maia

Emilio Nava-Kyrian Jacquet

Yannick Hanfmann-Zachary Svajda

Court 7 - dalle 4

Patrick Kypson-Francisco Comesana

Polina Kudermetova-Guiomar Maristany Zuleta De Reales

Court 8 - dalle 3

Caty McNally-Himeno Sakatsume

Liam Draxl-Damir Dzumhur

Court 13 - dalle 4

Hailey Baptist-Marketa Vondrousova

Arhur Cazaux-Jaime Faria

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.