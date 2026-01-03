Dal Nord Ovest - Principio di incendio ad un'auto, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Nella prima mattina di oggi, 3 gennaio, dopo le 7.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti ad Alice Castello, in località Marlero, per un incendio che ha colpito un'autovettura.



Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto ad estinguere il principio di incendio prima che si propagasse al resto del locale adibito a rimessa e al resto dell' abitato; in seguito è stata messa in sicurezza l'area coinvolta. Non ci sono feriti da segnalare.