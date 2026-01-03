Nella prima mattina di oggi, 3 gennaio, dopo le 7.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti ad Alice Castello, in località Marlero, per un incendio che ha colpito un'autovettura.
Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto ad estinguere il principio di incendio prima che si propagasse al resto del locale adibito a rimessa e al resto dell' abitato; in seguito è stata messa in sicurezza l'area coinvolta. Non ci sono feriti da segnalare.
In Breve
sabato 03 gennaio
venerdì 02 gennaio
giovedì 01 gennaio
mercoledì 31 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca dal Nord Ovest | 03 gennaio 2026, 11:30
Dal Nord Ovest - Principio di incendio ad un'auto, i Vigili del Fuoco evitano il peggio
Nella prima mattina di oggi, 3 gennaio, dopo le 7.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti ad Alice Castello, in località Marlero, per un incendio che ha colpito un'autovettura.
Le prime dal territorio
Biella
Crans-Montana, in Duomo un momento di preghiera per la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno
Molte persone hanno espresso in queste ore, sui social e per messaggi, particolare vicinanza ai...