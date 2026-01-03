In data odierna, intorno alle 15.15, i Vigili del Fuoco di Santhià sono giunti nel comune di Tronzano Vercellese, lungo la SP 30, in direzione Ronsecco, per un incidente stradale che vedeva coinvolti un auto ed un camper.
L'intervento della squadra, assieme al personale sanitario, ha portato all'estrazione della persona dall'auto e alla messa in sicurezza dello stesso mezzo. Presenti anche i Carabinieri di Arborio per la raccolta dei rilievi.
Cronaca dal Nord Ovest | 03 gennaio 2026, 18:20
Dal Nord Ovest – Incidente per auto e camper, estratta una persona dall'abitacolo
