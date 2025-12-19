Ecco i canali WhatsApp e Instagram di newsbiella.it: come iscriversi per avere le notizie sempre aggiornate

Anche newsbiella.it ha i sui canali WhatsApp e Instagram, un nuovo modo semplice e diretto per ricevere le notizie più importanti e gli aggiornamenti in tempo reale sul proprio smartphone.

Un modo facile e rapido per non perdersi nessuna notizia e, da parte della nostra redazione, di rimanere sempre connessi coi nostri lettori. I tempi stanno cambiando, come detto, e con essi anche le modalità in cui le persone trovano notizie e informazioni: così, mentre il nostro sito resterà la principale fonte di notizie, abbiamo deciso di portare le notizie direttamente nel palmo delle vostre mani tramite l'app di messaggistica più utilizzata nella quotidianità.

Per WhatsApp iscriversi è semplice e gratuito e permette a chiunque in pochi click di avere in tasca le notifiche con le nostre news. Per prima cosa, essendo una funzione recente implementata dall’app di messaggistica di Meta, bisogna aggiornare WhatsApp. Poi basta cliccare qui: nella pagina che si aprirà – con il collegamento diretto al canale WhatsApp di newsbiella.it– bisognerà cliccare su 'Iscriviti'.

In alternativa, sempre dopo aver aggiornato WhatsApp, si può entrare nell’app e cercare il canale nell’apposita sezione 'Aggiornamenti' (su iPhone in basso a sinistra, accanto a Chiamate, Community, Chat e Impostazioni; su Android al centro, nella parte superiore dello schermo). Attraverso la funzione 'Cerca', basterà digitare newsbiella e unirsi agli altri iscritti.

Per Instagram accedere al link https://t.me/+A4XnPpzt9BA4NjFk