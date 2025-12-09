 / Basso Biellese

Basso Biellese | 09 dicembre 2025, 18:40

A Cavaglià si accende il Natale nel segno di un'accoglienza speciale

A Cavaglià si accende il Natale. Lo annuncia l'assessore al Commercio Stefania Tosone: "Per sostenere i nostri esercizi commerciali, dal 1° dicembre si sono accese le luminarie natalizie installate dal Comune, a cui si aggiungeranno le luminarie dei negozianti. Sono il preludio delle aperture domenicali e del variegato e inteso programma pensato per il periodo natalizio dall’assessorato alla Cultura guidato da Monica Bertolini”.

Quest’anno il periodo natalizio a Cavaglià vuole essere accogliente e speciale. L’ampia e variegata offerta del commercio al dettaglio è tale da soddisfare i desideri più variegati, di grandi e piccini. E il clima festoso dei prossimi giorni non mancherà di essere occasione per intrattenersi nei locali enogastronomici, con l’opportunità di trovare sul territorio anche servizi e attività di eccellenza artigiana.

Peraltro, quest’anno, dopo il successo dello scorso anno, i commercianti ripropongono un’imperdibile iniziativa, che vede una partecipazione compatta degli esercenti ad un progetto comune. L’idea è di offrire a chi dall’8 al 24 dicembre si recherà a Cavaglià per gli acquisti di Natale, la possibilità di partecipare all'assegnazione in omaggio di un imperdibile soggiorno.

Inoltre, il mercato che si tiene in piazza Palatucci è confermato il mercoledì 23 dicembre.“Sono particolarmente orgogliosa - prosegue l’assessore Tosone - della rete che si è creta e arricchita tra i commercianti cavagliesi. Riesco a percepire voglia di fare e creare insieme, in un clima di rinnovato entusiasmo, che lascia ben sperare in queste festività ma anche in progetti futuri, che possano avere sempre più ampio respiro”.

Redazione g. c.

