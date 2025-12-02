Soccorso Piste Bielmonte: 50 anni di volontariato e sicurezza sulle piste da sci FOTO

Dal 1976 – anno in cui il gruppo di soccorritori si è formalmente costituito – il Soccorso Piste Bielmonte garantisce un servizio di assistenza e pronto intervento lungo le piste della stazione sciistica di Bielmonte.

Nato per assicurare maggiore sicurezza agli sciatori, il gruppo è cresciuto nel tempo: da semplici “angeli custodi” mossi dalla buona volontà a un corpo organizzato, competente e costantemente aggiornato, capace di intervenire con rapidità e professionalità in caso di infortuni, emergenze mediche o incidenti in pista.

In questi cinquant’anni abbiamo rappresentato un punto di riferimento fondamentale per tutti gli utenti della montagna – turisti, famiglie, sportivi – contribuendo a rendere Bielmonte una meta invernale sicura e affidabile.

Chi siamo oggi

Oggi il Soccorso Piste Bielmonte ODV conta circa 20 volontari operativi, con età compresa tra i 28 e i 60 anni.

A supporto dell’attività, l’organizzazione può inoltre contare su tre medici volontari, responsabili delle valutazioni cliniche e della diagnosi nei casi di infortunio o emergenza.

Le nostre attività si basano su una dotazione essenziale ma funzionale: una piccola infermeria, che costituisce il presidio operativo principale, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, quando l’affluenza sulle piste è maggiore.

Formazione e competenza

Accanto all’operatività quotidiana, attribuiamo grande valore alla formazione continua. I nostri volontari partecipano periodicamente ad aggiornamenti su:

tecniche di primo soccorso,

utilizzo del defibrillatore (DAE),

soccorso in ambiente montano,

procedure di trasporto in sicurezza,

collaborazione con i servizi di emergenza.

Questo investimento costante ci consente di mantenere standard elevati di competenza e affidabilità, elementi essenziali per un soccorso tempestivo ed efficace.

Il nostro spirito

Nonostante l’evoluzione del servizio, abbiamo mantenuto intatto lo spirito volontario e comunitario delle origini.

Siamo una squadra unita e motivata, composta da persone che credono profondamente nei valori della solidarietà, della sicurezza e dell’amore per la montagna.

