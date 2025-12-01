A Piatto la gara sociale del Bocce Valdengo

Si è giocata a Piatto la gara sociale della società Bocce Valdengo. Si è classificato al primo posto Angelo Crappa, secondo Sante Tregnago, terzo Renzo Pozzetto. Un premio simbolico è andato anche agli ultimi classificati, Luigino Cortese e Andrea Piombo giunti a pari merito.
