SPORT | 01 dicembre 2025, 10:20

A Piatto la gara sociale del Bocce Valdengo

Si è giocata a Piatto la gara sociale della società Bocce Valdengo. Si è classificato al primo posto Angelo Crappa, secondo Sante Tregnago, terzo Renzo Pozzetto. Un premio simbolico è andato anche agli ultimi classificati, Luigino Cortese e Andrea Piombo giunti a pari merito.

Redazione g. c.

