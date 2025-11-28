 / Valle Cervo

Valle Cervo | 28 novembre 2025, 10:00

Tavigliano, il calendario 2026 della Pro Loco si presenta: illustrato dai bimbi della primaria

Tavigliano, il calendario 2026 della Pro Loco si presenta: illustrato dai bimbi della primaria (foto dalla pagina Facebook di Pro Loco Tavigliano)

La Pro Loco di Tavigliano presenta il nuovo calendario 2026. “Anche quest’anno siamo felici di mostrarvelo – commentano sui propri canali social - Per questa edizione abbiamo scelto un tocco più artistico e speciale: le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria di Tavigliano, insieme alle loro maestre, hanno realizzato i disegni ispirati al tema Il Tavigliano che vorrei. Il risultato? Un’esplosione di fantasia, colori e amore per il nostro paese. Da qualche giorno è già disponibile in paese”.

g. c.

