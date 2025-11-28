Tavigliano, il calendario 2026 della Pro Loco si presenta: illustrato dai bimbi della primaria

La Pro Loco di Tavigliano presenta il nuovo calendario 2026. “Anche quest’anno siamo felici di mostrarvelo – commentano sui propri canali social - Per questa edizione abbiamo scelto un tocco più artistico e speciale: le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria di Tavigliano, insieme alle loro maestre, hanno realizzato i disegni ispirati al tema Il Tavigliano che vorrei. Il risultato? Un’esplosione di fantasia, colori e amore per il nostro paese. Da qualche giorno è già disponibile in paese”.
In Breve
venerdì 28 novembre
giovedì 27 novembre
mercoledì 26 novembre
martedì 25 novembre
lunedì 24 novembre
domenica 23 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
L’Ospedale di Biella premiato tra i migliori ospedali d’Italia a misura di donna
Il riconoscimento massimo di tre “Bollini Rosa” è stato consegnato a Roma presso il Ministero della...