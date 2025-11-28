Dal Nord Ovest - Tragedia sulla A4: donna morta in un incidente

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, lungo l’autostrada A4. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo di Biandrate, in direzione Milano, dove un’auto è finita fuori carreggiata per cause che sono ancora oggetto di approfondimento.

L’impatto è stato purtroppo fatale per la conducente, una donna di circa cinquant’anni, che sarebbe rimasta vittima dell’incidente dopo aver perso il controllo del veicolo secondo le prime ricostruzioni. Sul luogo dell’accaduto sono giunti immediatamente i soccorritori e la polizia stradale. Per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi, il tratto autostradale è stato momentaneamente chiuso al traffico.