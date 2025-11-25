Sala contro la violenza di genere VIDEO

Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Pro Loco di Sala Biellese in accordo con il Comune, ha voluto lanciare un segno concreto del proprio impegno contro ogni forma di violenza di genere.

Attraverso un video spot della Compagnia dei Salassi, l’associazione intende sensibilizzare la comunità sul tema, ricordando l’importanza di contrastare la violenza e promuovere il rispetto e la parità di genere.

Il video è disponibile sui canali ufficiali del Comune di Sala e rappresenta un momento simbolico che unisce riflessione e partecipazione attiva di tutta la cittadinanza.