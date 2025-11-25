L'addio di Biella a Maurizio Sella

Imprenditori, famiglie, associazioni, rappresentanti delle forze dell'ordine, istituzioni, autorità cittadine, provinciali, regionali e nazionali. Tra loro anche il ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino e il sindaco di Biella Marzio Olivero.

Tutti presenti questa mattina, 25 novembre, nel Duomo di Biella per stringersi al dolore dei familiari e porgere il loro ultimo saluto a Maurizio Sella, morto nella tarda serata di sabato scorso all'età di 83 anni.

Cavaliere del Lavoro e figura di spicco nel settore economico-finanziario, ha lavorato per quasi sessant’anni nell’azienda di famiglia guidandola in una crescita solida e duratura. Notevole anche il suo impegno al servizio delle istituzioni e delle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa.

In una Cattedrale gremita di persone è stato letto il messaggio del vescovo di Biella Roberto Farinella che ne ha delineato le qualità umane e morali dell'uomo, oltre alla grande eredità valoriale da trasmettere alle future generazioni.