Biella, grosso spavento in centro per un incidente: ferito un 15enne, l'auto si allontana

Grosso spavento a Biella dove, intorno alle 23 di ieri, 22 novembre, un giovane di 15 anni, a bordo del suo ciclomotore, è finito al Pronto Soccorso, a seguito di un sinistro stradale. Il fatto è avvenuto all'incrocio tra via Lamarmora e via Pietro Micca.

In breve tempo, il ragazzo è stato assistito dal personale sanitario e accompagnato in ospedale per un sospetto trauma al polso. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando al racconto del ferito, sembra che si sia verificato un urto con una macchina che, invece di fermarsi, si sarebbe allontanata dal luogo dell'incidente. Sono in corso i dovuti accertamenti che delineeranno i contorni della vicenda.

Qualche ora prima, a Sostegno, un'auto ha centrato in pieno un cinghiale, apparso all'improvviso in mezzo alla carreggiata. Dopo l'impatto, il mezzo ha riportato danni alla carrozzeria ma la conducente, una biellese di 54 anni, è rimasta fortunatamente indenne. L'animale, invece, si è poi dileguato nella boscaglia circostante.