Carabinieri, cambiano gli orari di tre stazioni per maggior servizio al cittadino e controllo del territorio

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella comunica alla cittadinanza una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico delle Stazioni Carabinieri di Bioglio, Crevacuore e Masserano, con decorrenza da lunedì 24 novembre.

Questa decisione, che fa seguito a recenti variazioni nella forza effettiva del personale, è stata adottata con il duplice obiettivo di: massimizzare la proiezione esterna e la sicurezza sul territorio concentrando gli orari di ricevimento al pubblico, si incrementa la presenza delle pattuglie sul territorio, garantendo un più efficace e capillare controllo esterno.

In questo modo, i Carabinieri potranno dedicare più tempo alle attività preventive e di contrasto ai fenomeni criminali, aumentando il senso di sicurezza percepito dalla popolazione. In più venire incontro alle esigenze del cittadino: la riorganizzazione mira a concentrare l'apertura al pubblico nei momenti di maggiore affluenza, assicurando che il servizio di ricevimento delle denunce e di assistenza resti pienamente garantito e accessibile.

Si sottolinea che, al di fuori degli orari di apertura al pubblico, il servizio di pronto intervento e di emergenza è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso il numero unico di emergenza 112. Il Comando Provinciale è certo che la cittadinanza apprezzerà questa misura, finalizzata ad ottimizzare le risorse e a migliorare costantemente la qualità del servizio offerto. In allegato la tabella riportante l’orario di apertura al pubblico delle Stazioni Carabinieri della Provincia di Biella ad esclusione di quelle di Biella e Cossato la cui apertura è prevista h 24, 7 giorni su 7.