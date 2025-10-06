Angelico svuota i magazzini: grande svendita a Gaglianico, alle porte di Biella

Dal 10 al 26 ottobre, Angelico apre le porte dei propri magazzini per un evento straordinario: una maxi-svendita diretta al pubblico con oltre 10.000 capi tra fine serie, campionari e collezioni passate, tutti a prezzi irripetibili.
L’appuntamento è a Gaglianico (BI), in via Cairoli 164, da lunedì a domenica con i seguenti orari: 9:30 – 12:30 | 15:00 – 19:00.
In magazzino sarà possibile scegliere tra abiti, pantaloni, giacche, camicie, capispalla, accessori e molto altro: capi unici, provenienti direttamente dal cuore del distretto tessile biellese.
Dal 1959 Angelico è sinonimo di qualità, stile ed eleganza: un’eccellenza biellese. Con questa iniziativa, l’azienda offre l’occasione unica di rinnovare il guardaroba con pezzi esclusivi, proposti a condizioni davvero vantaggiose.
La svendita sarà attiva fino a esaurimento scorte: per la scelta più ampia, consigliamo di visitare i magazzini nei primi giorni.
👉 Un’opportunità imperdibile per chi ama la moda, la qualità e le vere occasioni.
Angelico vi aspetta a Gaglianico!
Mappa: https://maps.app.goo.gl/uxUpQBcz3WdquLNt5
INDIRIZZO: Via Cairoli, 164 – Gaglianico (BI)
TELEFONO: 015 2548801