Pollone, contributo per l'abbattimento della retta al nido e al micro nido

Attraverso una deliberazione della Giunta Comunale di novembre il comune di Pollone ha disposto l’abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido e micro nido, riservato alle famiglie residenti.

Possono presentare richiesta di contributo le famiglie con bambini/e tra 0 e 3 anni che frequentano gli asili nido e micro-nidi pubblici o privati che abbiano la residenza nel comune di Pollone.

Il contributo eventualmente assegnato dovrà essere interamente destinato all'abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido e micro nido a valere per l’anno solare 2025 (gennaio / dicembre 2025).

Per richiederlo basta presentare al Comune di Pollone direttamente all’Ufficio Protocollo, oppure all’indirizzo mail: urp@comune.pollone.bi.it oppure a mezzo pec pollone@pec.ptbiellese.it la domanda completa di tutti gli elementi richiesti entro e non oltre le ore 12.00 del 29 DICEMBRE 2025.

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Segreteria o sul sito del Comune di Pollone.

Non saranno in nessun modo imputabili responsabilità al Comune circa la mancata ricezione delle domande entro il termine indicato.

Il contributo verrà ripartito fra tutti gli aventi diritto e verrà erogato fino a concorrenza della retta pagata da ciascun istante, in parti uguali in base al numero delle domande presentate.

L’erogazione del contributo assegnato verrà effettuata, previa presentazione di attestazione di frequenza e delle fatture rilasciate dal gestore del servizio di asilo nido.



