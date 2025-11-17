Rugby, Brc, tutti i risultati del fine settimana

UNDER 18

16.11.25 a Gattico allenamento congiunto con Brc, NOVEGA, Rugby Como, Rugby Varese.

Brc v NOVEGA (28-7). Marcatori. Mete: Bredariol (2), Grillenzoni, Protto. Trasformazioni: Pavesi (4).

Brc v Varese (7-7). Marcatori. Mete: Salussolia. Trasformazioni: Pavesi.

Biella Rugby: Rava; Grillenzoni, Baiguera, Pavesi, Salussolia; Meneghetti, R. Rossi; Chiorboli, Protto, Vatteroni; Avanzi, Varese; Borio, Ferro, Curatolo. A disposizione: Bocchino, Silvestri, Bredariol, Perju, Parnenzini, Deni, L. Rossi

Pietro Giordano, coach: “Due partite da trentacinque minuti l’una, i ragazzi rimangono concentrati per cinquanta minuti, poi desistono, dopo aver battuto i padroni di casa. Le condizioni meteo erano avverse per tutte le quattro squadre partecipanti, ciò nonostante, i giovani biellesi provano ad esprimere un gioco divertente. L’atteggiamento lassista e qualche scelta opinabile negli ultimi minuti e la rimonta di Varese, non consente di superarli nel punteggio, finisce in pareggio”.

UNDER 16

16.11.25 a Biella Quadrangolare Nord-Sud – Trofeo Grazio Menga, con: Brc, Selezione Puglia, Novega e Urpa

Brc - Selezione Puglia 5-0; Brc - Urpa 12-10; Brc - Novega 42-5.

Biella Rugby: Balducci, Bocca, Botto Poala, Braggion, Buda, Coda Caseia, Di Girolamo, Frassati, Girardi, Gobbi, Mercandino, Paggio, Pavanetto, Piazza, Ruffa, Siletti, Ubertino

UNDER 12

16.11.25 a Biella, Festa del Rugby con: Brc, Monferrato, Chieri, Pro Vercelli

Biella Rugby: Baiguera, Botta, Castillo, Doma, Gallia, Gnesotto, Marinone, Milotta, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Scaramal, Sciuto, Serio. A disposizione: Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli, Della Pina

Francesco Casini, coach: “Nonostante il brutto tempo e il freddo, i ragazzi hanno dimostrato una discreta attitudine, il meteo non ha fermato la voglia dei ragazzi”.

UNDER 10

16.11.25 a Chieri, Festa del Rugby con: Brc, Settimo Torino, Giuco Rugby, Chieri Rugby

Biella Rugby: Avella, Bertone, Costalunga, Dama, Di Costa, Dissegna, Lacagnina, Lai. A disposizione: Liprandi, Pavanati, Serio, Shimi, Siletti, Tonetti, Tubia

Samuele Negro, coach: “Ottima prova dei piccoli orsetti, che dimostrano in campo il duro lavoro svolto in allenamento”.

UNDER 8

16.11.25 a Chieri, Festa del Rugby con: Brc, Settimo Torino, Giuco Rugby, Chieri Rugby

Biella Rugby: Gatto, Padula, Doma, Ottino, Borrione. A disposizione: Iacobellis, Trecate, Messina, Gatto

Elia Castello, coach: “Le partite sono andate bene da un punto di vista del gioco mentre c’è da migliorare nell’atteggiamento”.

SPECIAL

16.11.25 a Biella, Festa del Rugby con: Asad Biella Rugby, Moschettieri Rugby del Cus P.O., Squadra under 12 Brc

Asad Biella Rugby: G. Barbero Vignola, A. Barbero Vignola, De Bacco, Foglio, Palmieri, Perona, L. Vignacci, A. Vignacci, Zulato, Florencis, Boglietti, Ceccato, Longo.

Manuela Gremmo, coach: “Tanto entusiasmo e voglia di giocare da parte dei ragazzi del Tag rugby . Atleti e partners si sono suddivisi in quattro squadre e hanno giocato con molta intensità ed entusiasmo. Realizzando un gran numero di mete”.

OLD

16.11.25 Rovato v Brc 8-0

Biella Rugby: Grillenzoni, Givone, Messina, Grandi, Ceccato, C. Iacobellis, E. Iacobellis, Sciuto, Tagliabue, Mantovani, Dionisi, Vatteroni, Fozzato, Cocimano. A disposizione: Drouillard, Raisi, Mainardi, Sappino, Andreotti, Pozzati, Clerico, Pozzo, Maffeo.

Daniele Vatteroni, TM: “Bellissima partita, sotto un diluvio costante. Gran bella difesa. La squadra è consapevole della possibilità di fare molto bene in questa stagione, siamo tutti veramente soddisfatti della bella prestazione corale, dispiace esser venuti via da Rovato senza nemmeno un punto. La prossima si giocherà a Biella sabato 13 dicembre con Milano Sud”.

Campionato Old (risultati in mete): Rovato 2 Brc 0; Torino 1 Brixia 2; Monza 4 Milano 2; Bergamo 1 Como 2.

Classifica: Monza punti 5; Rovato e Brixia 4; Bergamo e Torino 1; Brc e Milano 0.