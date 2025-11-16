Ginnastica Biella a Civitavecchia al Ripescaggio Nazionale

Sabato 15 novembre a Civitavecchia si è svolto il Ripescaggio Nazionale per il Campionato Gold Junior e Senior. Ginnastica Biella era presente con Veronica Pastorato e Anna De Filippis accompagnate dalla tecnica Irina Sitnikova.

In generale, è stata una bella gara, svolta con sicurezza dalle atlete. Veronica Pastorato nella categoria Junior 2 finalmente ha fatto finalmente una gara senza errori, piazzandosi al decimo posto in classifica generale su 4 attrezzi. Per lei, una meritatissima ammissione alla fase Nazionale del Campionato.

Per Anna De Filippis, in categoria Senior 2, una gara sicuramente molto combattuta con oltre 40 ginnaste a contendersi la finale nazionale. Il suo impegno, dovrebbe permetterle alla finale, almeno sulla Trave e al Corpo Libero, ma si attende la conferma delle classifiche finali.

L’appuntamento quindi e per dicembre, dove le due ragazze saranno presenti a Padova per le finalissime. La tecnica Irina e tutto lo staff di Ginnastica Biella incrociano le dita e rinnovano l’impegno negli allenamenti per ben figurare come sempre.