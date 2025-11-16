Dura prova per Biella Rugby in Coppa tra pioggia e Parabiago: la vittoria è ancora rimandata (foto di Giorgio Zavallone)

A Parabiago, oggi, l’avversario più duro non indossava una maglia. Era la pioggia battente, che ha trasformato il Venegoni-Marazzini in una distesa di fango pesante, dove avanzare era un esercizio di volontà più che di tecnica. In condizioni così, ogni possesso diventava una sfida, la palla scivolosa e sfuggente. Così la quarta giornata di Coppa Italia si è trasformata in una lotta di trincea, finita 17–13 per Parabiago, con Biella che porta comunque a casa un punto di bonus difensivo.

Dentro quel pantano, i gialloverdi nel primo tempo, avevano trovato strada e fiducia. Dopo il botta e risposta su calci piazzati, la pressione biellese produce la prima marcatura pesante al 35’ grazie a Gonella, meta trasformata da Nastaro per il 3–13. Il momento migliore per i gialloverdi, anche se all’intervallo il punteggio marcava un più tre per i padroni di casa.

Nella ripresa il copione cambia. L’ultima bella azione per i ragazzi di Benettin è stato l’intercetto intorno al 43’ non andato a buon fine. Poi solo Parabiago che prima trovava la meta del riavvicinamento e poi, negli ultimi dieci minuti, la precisione al piede di Comotto fa la differenza: due piazzati, sorpasso e vittoria.

Biella prova a restare aggrappata alla gara, il punto di bonus difensivo conquistato è meritato, ma la vittoria ancora rimandata.

Alberto Benettin, head coach di Biella Rugby: "Un’altra sconfitta. Diciamo che le condizioni meteo e di campo non erano esattamente quelle che valorizzano le nostre qualità, soprattutto contro una squadra forte e pesante davanti come è Parabiago, ma abbiamo incominciato bene e fatto qualche buona azione palla in mano. Parlo del primo tempo, poi Parabiago è venuto fuori sulla distanza e ha concluso con una meritata vittoria. Stiamo vivendo un periodo duro. Sapevamo che nulla sarebbe stato facile quest’anno, ma noi continuiamo a lavorare nella speranza che arrivi presto qualche soddisfazione".

Parabiago v Biella Rugby 17–13 (6-13)

Marcatori p.t. 8’ c.p. Comotto (3-0), 17’ c.p. Nastaro (3-3), 24’ c.p. Nastaro (3-6), 35’ m. Gonella tr. Nastaro (3-13), 39’ c.p. Comotto (6-13); s.t. 57’ m. Invernizzi n.t. (11-13), 68’ c.p. Comotto (14-13), 71’ c.p. Comotto (17-13)

Rugby Parabiago: Paz (cap.); Cortellazzi, Sala, Hala (41’Silva Soria), Moioli (53’ Coffaro); Comotto, Compare (41’ Zanotti); Mugnaini, Zoccali (41’ Invernizzi), Messori; Bertoni (41’ Caila), Salvetti (72’ Trombetta); Castellano (72’ Divis), Cornejo, Moscioni (41’ Ceciliani). All. Porrino

Biella Rugby Club: Tabet; Morel, Foglio Bonda, Dapavo, Nastaro; Loro, Besso (72’ Dabalà); Gonella (62’ Efthymiopoulos) (76’ Mondin), Zucconi, De Biaggio; G. Loretti (50’ Barilli), Eschoyez; Leuila (47’ Vecchia), Ledesma (66’ Casiraghi), De Lise (cap.) (57’ M. Ouattara). Non entrato: Salussolia . All. Benettin

Arb. Daniele Pompa (Chieti)

AA1 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) AA2 Antonio Luzza (Torino)

Calciatori: Comotto (Rugby Parabiago) 4/6; Nastaro (Biella Rugby) 3/4

Cartellini: 63’ giallo a Coffaro (Rugby Parabiago)

Note: Giornata di forte pioggia, campo in pessime condizioni, presenti allo Stadio circa 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Rugby Parabiago) 4, (Biella Rugby) 1

Player of the Match: Comotto (Rugby Parabiago)