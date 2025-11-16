Migliaia di partecipanti a IOLAVORO e Wooooow. Chiorino e Sanna: “Patrimonio da difendere e rafforzare”

“IOLAVORO e Wooooow, con migliaia di partecipanti di ogni età, confermano una verità semplice: Biella ha fame di opportunità e di eventi che sappiano raccontarle. In questi due giorni dedicati all’orientamento e al lavoro, la città e tutto il Biellese hanno dimostrato di voler conoscere, scegliere e costruire il proprio futuro, perché questo territorio ha molto da offrire — in termini di competenze, imprese, eccellenze e visione”.Lo hanno dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, e Stefano Sanna, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB.

E aggiungono: “Queste manifestazioni sono un patrimonio da difendere e rafforzare: aiutano i giovani a orientarsi, avvicinano chi cerca lavoro alle aziende e mostrano quanto forte sia la nostra identità produttiva. Forti del successo delle iniziative, ribadiamo che la nostra volontà è sempre la stessa e non è mai cambiata: mettere a fattor comune le rispettive esperienze maturate negli anni su questi fronti, a vantaggio di una progettualità che ci trova uniti tanto nell'impegno quanto negli obiettivi da perseguire. Opportunità fa rima con Made in Italy e, soprattutto, con Made in Biella: una tradizione che continua a generare valore, qualità e innovazione. È questa la consapevolezza che vogliamo trasmettere ai nostri giovani, perché possano guardare al domani con orgoglio, determinazione e fiducia”.