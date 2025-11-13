Ternengo celebra il 4 Novembre, con corteo e corona per i Caduti FOTO

Giornata di celebrazioni anche nel comune di Ternengo dove, domenica scorsa, si è svolta la ricorrenza del 4 Novembre.

Alla Santa Messa in chiesa è poi seguito il corteo con la deposizione della corona d'alloro in memoria dei Caduti, oltre alla cerimonia dell'alzabandiera. Presente l'amministrazione comunale, assieme alle associazioni, ai cittadini e ai rappresentanti delle forze dell'ordine.

A prendere la parola anche il sindaco Luigi Russo che ha sottolineato l'importanza di tale ricorrenza: “Il 4 Novembre è la festa di tutti coloro appartenenti ad ogni componente militare della Repubblica, al servizio dello Stato e quindi del cittadino, che garantiscono la nostra sicurezza, la legalità e contrastano il dilagare della criminalità organizzata”.