Cronaca dal Nord Ovest | 13 novembre 2025, 13:00

Dal Nord Ovest - Auto scappa dai Carabinieri e finisce in un fosso: c'è un ferito grave

Dal Nord Ovest - Auto scappa dai Carabinieri e finisce in un fosso: c'è un ferito grave

Grave incidente nella serata di ieri a Bibiana, lungo la statale per Cavour. Un'automobile è finita in un fosso scappando durante un inseguimento con i carabinieri. A bordo, una donna di 60 anni è rimasta ferita in modo serio.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Azienda Zero: erano da poco passate le 19 e la donna è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale CTO di Torino in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito, sull'auto viaggiavano in 3: un andamento sospetto che ha portato i carabinieri a intimare l'alt. Ma la vettura ha proseguito la sua corsa nei Comuni vicini a Bibiana, fino a finire fuori strada. Dopo lo schianto, uno del gruppo è riuscito a scappare.

La donna ferita è stata anche arrestata per resistenza a pubblico ufficiale prima di essere portata al Cto. Il terzo uomo a bordo dell'auto è un ventenne.

Dalla redazione di Torino

