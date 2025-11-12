Confartigianato Imprese Biella presente a IOLAVORO 2025

Confartigianato Biella parteciperà all’edizione 2025 di IoLavoro, il più importante evento piemontese dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La manifestazione, promossa dall’Assessorato all’Istruzione e Merito, Lavoro, Formazione Professionale e Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte, rappresenta da anni un punto di riferimento per giovani, imprese e operatori del mondo del lavoro.

La presenza di Confartigianato Biella sarà focalizzata sulla promozione delle opportunità occupazionali e formative del sistema artigiano, con l’obiettivo di favorire il dialogo con le nuove generazioni e valorizzare le competenze tecniche e professionali indispensabili per sostenere la crescita e l’innovazione del comparto. Tra le iniziative in programma, anche momenti di incontro dedicati ai più piccoli. Alcune classi delle scuole elementari parteciperanno a laboratori interattivi e riceveranno l’“Album dei mestieri dell’artigianato”, un volume ideato da Confartigianato Imprese Piemonte che propone 27 mestieri artigiani da colorare, ciascuno accompagnato da una filastrocca inedita.

L’esperienza sarà arricchita dal gioco “Indovina il mio lavoro”, in cui gli imprenditori artigiani coinvolgeranno direttamente i bambini in un divertente confronto alla scoperta degli strumenti e dei segreti dei mestieri artigiani. Con questa partecipazione, curata dal Presidente Cristiano Gatti, dal Direttore Massimo Foscale e dalla responsabile delle relazioni esterne Tiziana Negro, Confartigianato Biella conferma il proprio impegno nel valorizzare il lavoro artigiano come risorsa strategica per il territorio e nell’avvicinare le nuove generazioni a un mondo professionale ricco di tradizione, creatività e innovazione. L'appuntamento è per venerdì 14 novembre dalle 10 alle 18 al Biella Forum.