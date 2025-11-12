Addio a Mario Coda, Pichetto: “Esempio di lealtà, passione civile e amore per la storia”

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Mario Coda, amico e compagno di un lungo tratto di vita politica e umana che ci ha legati per oltre cinquant’anni. Con lui se ne va un pezzo importante della nostra storia comune, fatta di impegno, lealtà e passione per la cosa pubblica.Studioso attento di storia, ha sempre unito alla riflessione culturale un profondo senso delle istituzioni e del servizio alla comunità. La sua dedizione alla politica, vissuta come impegno civile, resta un esempio prezioso per le nuove generazioni. Lo ricorderò con affetto e gratitudine”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, esprimendo il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia.