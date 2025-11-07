Trofeo regionale Karate Under 12: ottime prove dal vivaio “Funakoshi 1976”

Prime uscite sui tatami di gara per gli Under 12 del Club Candelese FUNAKOSHI KARATE 1976, che hanno partecipato al Trofeo regionale FIJLKAM, lo scorso weekend a Leinì.

Impegnati nella specialità Kumite hanno tutti dimostrato una buona padronanza tecnica e sono riusciti a conquistare tre medaglie di bronzo e un 5° posto nelle varie categorie di peso.



Aurora Pavanetto è 3° nei +47 kg. femm. blu / marroni;



Samuele Velati è 3° nei +47 kg. masch. Cinture verdi;



Luca Varesano è 3° nei 43 kg. masch. blu / marroni;



Matteo Brasolin è 5° nei +47 blu / marroni.