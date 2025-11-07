 / SPORT

SPORT | 07 novembre 2025, 10:12

Trofeo regionale Karate Under 12: ottime prove dal vivaio “Funakoshi 1976”

Giovani portacolori FUNAKOSHI KARATE 1976 al termine della gara, con gli allenatori del vivaio: Raffaella Dragotta e Daniele Pavanetto

Giovani portacolori FUNAKOSHI KARATE 1976 al termine della gara, con gli allenatori del vivaio: Raffaella Dragotta e Daniele Pavanetto

Prime uscite sui tatami di gara per gli Under 12 del Club Candelese FUNAKOSHI KARATE 1976, che hanno partecipato al Trofeo regionale FIJLKAM, lo scorso weekend a Leinì.
Impegnati nella specialità Kumite hanno tutti dimostrato una buona padronanza tecnica e sono riusciti a  conquistare tre medaglie di bronzo e un 5° posto nelle varie categorie di peso.

Aurora Pavanetto è 3° nei +47 kg. femm. blu / marroni;

Samuele Velati è 3° nei +47 kg. masch. Cinture verdi;

Luca Varesano è 3° nei 43 kg. masch. blu / marroni;

Matteo Brasolin è 5° nei +47 blu / marroni.

c.s.Funakoshi, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore