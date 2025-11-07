Biella Rugby chiamato al riscatto, Benettin: “Nulla è compromesso”

Domenica 9 novembre il campo di Biella sarà teatro del terzo turno di Coppa Italia. I gialloverdi ospiteranno Rugby Colorno, formazione solida e ambiziosa che occupa attualmente il terzo posto nel girone, mentre Biella chiude la classifica con un solo punto raccolto nella seconda uscita contro Rugby Vicenza.

Dopo la prova opaca dello scorso weekend in campionato sul campo di Piacenza, la squadra di Alberto Benettin è chiamata a una pronta reazione. La Coppa rappresenta l’occasione ideale per ritrovare ritmo, fiducia e continuità, davanti al nostro pubblico e in un contesto che permetterà allo staff tecnico di valutare uomini e soluzioni diverse in vista dei prossimi impegni di Serie A Elite.

Colorno arriverà a Biella con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone e mettere alla prova la profondità del suo organico. Per Biella, invece, la sfida sarà soprattutto mentale: difendere con aggressività, mantenere lucidità nelle fasi statiche e capitalizzare le occasioni che emergeranno nel corso degli ottanta minuti.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby, analizza così il momento: “Coppa Italia o Campionato, a noi cambia poco, abbiamo la certezza che ci troveremo di fronte a squadre forti ed organizzate. La partita che ci attende domenica, contro Colorno, sarà sicuramente tosta, ma la stiamo preparando con la convinzione di volerci rifare dalla grande delusione dell’ultima partita giocata la scorsa settimana a Piacenza. Poterci riscattare subito è l’obiettivo che rincorriamo per poter affrontare, con il morale alto, le partite che si susseguiranno di settimana in settimana, senza sosta. In settimana i ragazzi si sono allenati con serietà , un po’ sottotono nel morale, ma il campionato è lungo e nulla è compromesso. Al momento pensiamo a fare bene in Coppa”.

Il fischio d’inizio è fissato per le 14.30. Un invito speciale è rivolto a tutti i tifosi biellesi e agli appassionati di rugby del territorio per sostenere la squadra in questa importante giornata di Coppa. Ingresso gratuito