Croce Rossa Biella, cresce la squadra OPSA: nuovi operatori per le emergenze FOTO

La squadra OPSA del Comitato di Biella cresce ancora. Due nuovi operatori alluvionali si sono uniti al gruppo, pronti a intervenire in caso di necessità e a supportare la popolazione in situazioni di emergenza.

Nel fine settimana, presso il Comitato di Ivrea della Croce Rossa Italiana, si è svolto il Corso OPSA – Modulo Ambiente Alluvionale, una tappa fondamentale nel percorso di formazione degli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua.

Durante il corso, i partecipanti hanno seguito lezioni teoriche e impegnative esercitazioni pratiche dedicate all’approfondimento delle tecniche di autosoccorso, all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e al lavoro di squadra in ambiente alluvionato, scenari sempre più attuali a causa della crisi climatica.

Questa tipologia di formazione è considerata essenziale per assicurare la presenza di personale preparato e competente, in grado di operare in contesti complessi e di offrire un supporto qualificato alla popolazione colpita da eventi alluvionali.

Il Comitato di Biella ha espresso la propria soddisfazione per la crescita del gruppo e ha rivolto un ringraziamento ai formatori e a tutti coloro che ogni giorno investono tempo e impegno nella formazione e nello sviluppo della squadra OPSA, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta del territorio di fronte alle emergenze.