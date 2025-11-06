Partecipa anche tu al concorso fotografico "La Via del Dono – Immagini di Solidarietà"

Il progetto “La via del dono – immagini di solidarietà” nasce con l’obiettivo di valorizzare, attraverso la fotografia, la forza del dono e della solidarietà nella vita quotidiana. Il concorso intende raccontare, in modo autentico e visivo, quei gesti semplici ma potenti che creano legami tra le persone: un aiuto inaspettato, uno sguardo empatico, un’azione che unisce.

A chi è rivolto

Rivolto a tutti i fotografi amatori, senza limiti di età o nazionalità, a tutte le scuole biellesi.

Il concorso vuole raccogliere testimonianze visive che parlano di altruismo, empatia e comunità. Le immagini possono rappresentare:

gesti spontanei di aiuto;

volti che raccontano il dono;

azioni quotidiane che costruiscono un senso di appartenenza;

momenti in cui il tempo, l’ascolto o la presenza diventano un regalo prezioso.

Le opere selezionate verranno esposte in una mostra itinerante in Piemonte e alcune entreranno a far parte del calendario Associativo del 2027. I vincitori verranno premiati in un evento che verrà realizzato nella primavera/estate prossima a Biella e vedranno le proprie fotografie valorizzate in iniziative culturali e promozionali.

Perché partecipare?

Scattare una fotografia significa fermare un attimo. Con questo progetto, vogliamo che quegli attimi raccontino la bellezza del dono.

Scopri come partecipare : www.aidopiemonte.it/progetti