Teatro la sera, tennis di giorno: Neri Marcorè al Tennis Lab Biella

Giornata sportiva per Neri Marcorè, attore, imitatore, doppiatore, conduttore e regista tra i più apprezzati del panorama italiano.

L’artista, in città per lo spettacolo “Sherlock Holmes – Il musical”, andato in scena al Teatro Sociale ieri martedì 4 novembre e che tornerà oggi mercoledì 5, nella mattinata di oggi ha approfittato della sua permanenza a Biella per una partita di tennis al Tennis Lab.

Marcorè, amico di Cosimo Napolitano, ha espresso il desiderio di giocare con Mattia Rossi, oggi maestro al Tennis Biella ed ex giocatore.

Attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico. Con oltre 100 film e spettacoli teatrali all’attivo, Neri Marcorè è un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Sherlock Holmes rappresenta il suo debutto nel musical.